بكين تكثف إجراءات السيطرة على كورونا بالمنشآت الرياضية

دعا مكتب بلدية العاصمة الصينية بكين للرياضة، جميع مرافق الرياضة واللياقة البدنية إلى ممارسة إجراءات أكثر صرامة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه مع انتشار نوع (دلتا) شديد العدوى.

وذكر المكتب - في بيان أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية: أن عدد الأشخاص في المنشآت الرياضية في بكين يتزايد مع تبادل الأفراد بشكل كبير ومتكرر، ما يؤدي إلى تحديات خطيرة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه، خاصة في مناطق مثل أماكن السباحة وصالات الألعاب الرياضية والتدريبات الرياضية المغلقة.

وطلب المكتب من منشآت الرياضة واللياقة البدنية مراقبة الحالة الصحية للموظفين بصرامة وتنفيذ اختبارات الحمض النووي المنتظمة للموظفين، بالإضافة إلى الكشف عن الحمض النووي البيئي في المنشآت، مشددا على ضرورة تطعيم الأفراد المعنيين بشكل كامل.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.