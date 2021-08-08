الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل غرق طفل في ترعة بالبحيرة

غريق
غريق

شهدت إحدى قرى مركز أبو حمص حادث بشع، حيث لقي طفل مصرعه قبل قليل غرقا داخل ترعة أمام المنزل.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو حمص المركزى وجار تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو حمص بلاغًا من المستشفى العام بوصول (أحمد.خ ج عمر) عامين ومقيم بقرية روضة الخيرى مركز أبو حمص جثة هامدة إدعاء إسفكسيا الغرق.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز أبو حمص أنه أثناء قيام المجنى عليه باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بمياه  ترعة روضة الخيرى مما تسبب في وفاته فى الحال متأثرًا بإصابتة بإسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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وائل لطفي

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