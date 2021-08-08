الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار بضائع يصطدم بميكروباص فى الزقازيق

قطار بضائع يصطدم
قطار بضائع يصطدم بميكروباص

شهدت مدينة الزقازيق اليوم، حادث تصادم قطار بضائع بسيارة ميكروباص، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح مصدر بهيئة السكك الحديدية أن قائد السيارة الميكروباص حاول المرور من طريق غير معد للعبور، بالقرب من القضبان بين منطقتي بردين والزقازيق في الوقت الذي كان هناك قطار فوارغ يستعد للمرور.

وتابع المصدر أن ركاب السيارة تمكنوا من مغادرتها قبل لحظات من وقوع الحادث، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، دون حدوث أية تأخيرات في حركة القطارات، فيما تم رفع آثار الحادث.

حركة القطارات حادث قطار الزقازيق السكك الحديدية هيئة السكك الحديدية سكك الحديد عدم وجود شبهة جنائية مدينة الزقازيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى