قطار بضائع يصطدم بميكروباص فى الزقازيق

شهدت مدينة الزقازيق اليوم، حادث تصادم قطار بضائع بسيارة ميكروباص، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح مصدر بهيئة السكك الحديدية أن قائد السيارة الميكروباص حاول المرور من طريق غير معد للعبور، بالقرب من القضبان بين منطقتي بردين والزقازيق في الوقت الذي كان هناك قطار فوارغ يستعد للمرور.

وتابع المصدر أن ركاب السيارة تمكنوا من مغادرتها قبل لحظات من وقوع الحادث، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، دون حدوث أية تأخيرات في حركة القطارات، فيما تم رفع آثار الحادث.