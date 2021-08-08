كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)

الليكود يعتذر..

حالة من الغضب سيطرت على قادة أحزاب «الحريديم» في إسرائيل، بعد تهنئة بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، للينوي أشرم لاعبة تل أبيب الأولمبية التي حصلت على ميدالية ذهبية في بطولة أولمبياد طوكيو، متهمينه بتدنيس السبت.

تهنئة نتنياهو لبطلة إسرائيل الأولمبية

وهنأ نتيناهو، أمس السبت، اللاعبة الإسرائيلية «لينوي أشرم»، على فوزها بميدالية ذهبية خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو وهو يتحدث إلى لينوي هاتفيًا، نشره قبل نحو ساعة من انتهاء «إجازة السبت»: "متحمس للغاية بالنيابة عن جميع الإسرائيليين.. هو شرف كبير قدمته أشرم لإسرائيل، لقد صنعت التاريخ، وببساطة هو أمر لا يُصدق بالحصول على ميدالية ذهبية ثانية لإسرائيل".

اتهام نتنياهو بـ«تدنيس السبت»

وقال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب «الصهيونية الدينية» الإسرائيلي: "سعيد بذهب لينوي، وحزين على تدنيس يوم السبت، سعيد لأن رئيس الوزراء والرئيس كانا ينتظران الخروج يوم السبت المبارك، وحزين لأن نتنياهو أصدر بيان في منتصف اليوم".

من جانبه، أعرب أرييه درعي رئيسس حزب «شاس» الإسرائيلي وعضو الكنيست، عن حزنه الشديد من إصدار نتنياهو بيانا قبل انتهاء يوم السبت، موضحًا: "لقد ألحق الضرر بشركائه لأن يوم السبت عزيز على قلوبهم".

وكذلك، أضاف موشيه أبوتبول من حزب «شاس»، بصفته رئيس اللوبي للاحتفال بالسبت في الكنيست، أنه يذكر زعيم المعارضة الجديد وعضو الكنيست نتنياهو أن يراعي يوم السبت، ويحترم قيم التراث اليهودي.

وأضاف يعقوب ليتسمان من حزب «يهدوت هتوراة»: "من المؤسف للغاية أن نتنياهو لم ينتظر انتهاء يوم السبت لتهنئة لينوي بإنجازها الأولمبي.. ومن المتوقع أن يحترم أولئك الذين يحملون لقب (إسرائيل) يوم السبت، كما فعل الرئيس يتسحاق هيرتسوج، ونفتالي بينيت رئيس الوزراء".

الليكود يعتذر عن «تدنيس السبت»

من جانبه، أعرب حزب الليكود عن اعتذاره لعدم انتظار انتهاء يوم السبت، مشيرًا إلى أنه يحرص دائما عدم نشر سائل لوسائل الإعلام قبل انتهائه.

وتابع، في بيان، : "الحزب يحترم دائمًا قدسية يوم السبت، ويحرص على عدم نشر رسائل لوسائل الإعلام خلاله، وهكذا سنستمر في اتباع ذلك النهج،وصدور الإعلان أمس، قبل حوالي ساعة من نهاية يوم السبت، كان خطأ فني نعتذر عنه".

تقديس السبت في اليهودية

ويعد يوم السبت هو اليوم الأسبوعي المقدس في الديانة اليهودية، ويبدأ من منتصف نهار يوم الجمعة ويستمر حتى نهاية نهار السبت.

والسبت هو يوم مخصص للراحة والعبادة في الديانة اليهودية، وكذلك عدم ممارسة أي عمل فيه، اعتقادا منهم بأن الرب خلق العالم في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع، أي السبت.