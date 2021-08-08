فحص 581 ألفًا و920 نخلة لمكافحة السوسة الحمراء بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألفًا و920 نخلة، بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية.

أضاف الداودي أن الإدارة قامت بمعالجة 114نخلة تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 25 نخلة أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا قامت الإدارة بفحص جميع شجر النخيل بها والبالغ عدده 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، لافتًا إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وأكد الداودي علي مسؤولي الزراعة ومسئولي إدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد أي حالات إصابة وتحديد درجة خطورتها موجها بضرورة عمل ندوات توعوية لصغار الفلاحين لتعريف بأعراض الإصابة، والطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل وكذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، والأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

وقرر محافظ قنا رفع كثافة فصول المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بنسبة 10% للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981.

أوضح الداودي أن القرار جاء نظرا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدرته في التعبير عن نفسه.

ووجه الداودي بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال بتنمية مهاراتهم من خلال عقد دورات تدريبية تساعدهم في القيام بدورهم على أكمل وجه، إضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة.