ساهمت مصر في إطفائها.. القصة الكاملة لحرائق اليونان

أرسلت مصر طائرتى هليكوبتر من طراز شينوك، مدعمة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة الجانب اليونانى فى إخماد الحرائق المندلعة فى غابات اليونان، حيث واجهت معظم دول أوروبا موجة حارة تخطت الـ٥٠ درجة فيما واجهت واليونان موجة حر استثنائية، نتج عنها سلسلة من الحرائق غير مسبوقة تسببت في عدد من الضحايا وإجلاء مئات القرويين الذين هددت النيران حياتهم.

-١٥٠ حريقا في غابات مختلفة باليونان

ازدادت درجات حرارة والتي تجاوزت الأربعين درجة مئوية، والرياح العاتية، أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان ومناطق أخرى على البحر المتوسط بمثل هذه الحرائق.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من بلدة أوليمبيا القديمة "إذا كان البعض ما زال يتساءل عما إذا كان تغير المناخ حقيقة، فليأتوا ويروا شدة هذه الظاهرة هنا".

-أثينا تستيقظ على موجة من الحرائق

واستيقظت أثينا الجمعة على رائحة حرائق اليونان وسحب الدخان، بعدما استعرت النيران مجددا بعد ظهر الخميس عند سفح جبل بارناس، وكانت أتت على مساحة تقدّر بأكثر من 1200 هكتار منذ الثلاثاء.

وأمرت السلطات اليونانية بإجلاء المزيد من السكان بجزيرة قرب أثينا، وسط محاولات إخماد حريق قرب موقع الألعاب الأولمبية الأثري، في الوقت الذي تستعر فيه حرائق الغابات هناك لليوم الثالث.

فيما أجلت السلطات المزيد من الناس من إيفيا وقرعت الكنائس أجراسها، محذرة من اقتراب الحريق ويعمل في المنطقة أكثر من 170 من رجال الإطفاء مستخدمين 52 عربة إطفاء وست طائرات.

وبحسب نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هردالياس، بقي 57 حريقا من إجمالي 99 من حرائق اليونان التي جرى إحصاؤها يوم الخميس الماضي، نشطة حتى مساء الجمعة، رغم الجهود لإخمادها، خصوصا في جزيرة إيفيا وفي بيلوبونيز، في غرب وشرق البلاد.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى على جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء، وأنقذ قارب نحو 85 شخصا من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء. واكتست السماء في أثينا على بعد أميال بلون داكن.

وفي أحدث تطورات الحرائق، مساء يوم السبت الماضي اجتاحت النيران إحدى ضواحي أثينا خلال الليلة الماضية، كما لا تزال ألسنة اللهب مشتعلة في مناطق متفرقة من اليونان.

وفي مشاهد مروعة، أثناء الليل قامت العبارات بإجلاء 1153 شخصا من قرية ساحلية وشواطئ في جزيرة إيفيا، وهي جزيرة من الجبال الوعرة والغابات يتردد عليها المصطافون والمخيمون، بعد أن أوقفت النيران من حرائق غابات ضخمة مشتعلة لأيام كل وسائل الهروب الأخرى.