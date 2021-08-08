محافظ أسوان «يتوعّد» المتقاعسين عن العمل بالحرمان من الحوافز

قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، حرمان أى مسؤول من الحوافز المالية والأجور الإضافية لمدة 3 أشهر حال تقاعسه عن إيجاد الحلول السريعة والجذرية للمشاكل والاحتياجات الجماهيرية، فى إطار تطبيق قاعدة الثواب والعقاب والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بأسوان اليوم الأحد.

وأكد المحافظ أن المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستسهم فى القضاء على العديد من المشاكل الحالية فى شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء أعطى المحافظ مهلة 48 ساعة لمسئولى الرى لإنهاء مشكلة المزارعين بمركز نصر النوبة من خلال تشغيل محطتى قورته بطاقة 15م3 / ثانية وإبريم بطاقة 6 م3 / ثانية من أجل رى حوالى 30 ألف فدان ليعملان بكامل طاقتهم بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة تشغيل كافة الوحدات.

كما قرر المحافظ تكليف مدير عام التربية والتعليم بتشكيل لجنة خاصة بتنسيق ودراسة طلبات، نقل الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية طبقاً لمعايير محددة ومعلنة، وذلك نظراً للظروف المعيشية لبعض الأسر وأولياء الأمور و الالتزام بالرسوم المقررة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد عطية أنه لن يكون هناك أى استثناءات فى قواعد قبول الطلاب والطالبات بمدارس التمريض، خاصة أن لجان الاختبارات للفرز والتقييم ستكون محايدة بإشراف من الأساتذة المتخصصين بجامعة أسوان حيث ستشمل الاختبارات السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى مع اختبارات فى الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى المعلومات العامة.

ووجه إلى دراسة إدراج مناطق كوم أمبو قبلى والبساتين والنجاجرة غرب وشرق إلى مشروعات مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى، وخاصة أنه يغلب عليهم الطابع الريفى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من المرافق العامة والخدمات الأساسية، وهو الذى سيتواكب مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى الشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة كوم أمبو ليكون خط السير داخل المدينة فى اتجاهين تخفيفاً من حدة التكدس والقضاء على الاختناقات والعشوائية.

على صعيد آخر، أعطى محافظ أسوان تعليماته لمديرى البريد والكهرباء للتنسيق من أجل الإسراع فى افتتاح تسع مكاتب بريد تم تطويرهم من بين 46 مكتبا ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف أعباء ومشقة التنقل وأيضاً مشكلة التزاحم أمام مكاتب البريد الأخرى، مشدداً على سرعة إنهاء مشكلة ربط شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمستشفى أدفو العام والجارى إنشاؤها بالشبكة العمومية ،وخاصة مع قرب افتتاحها خلال هذا العام مع وصول معدلات التنفيذ فيها إلى حوالى 90 % ليخدم هذا الصرح الطبى الكبير حوالى نصف مليون نسمة.