الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية

استقبل محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقه الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، الأحد، اللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ومحمد أنيس، سكرتير عام المحافظة ووفد من أساتذة الأكاديمية.

صرح الزملوط بأن الزيارة تهدف إلي التنسيق والتعاون بين المحافظة والأكاديمية لتعريف طلاب المحافظة من خريجي المرحلة الثانوية بمجالات الدراسة بالأكاديمية والتي تضم ٥ كليات هي ( الهندسة والتكنولوجيا - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - الإدارة والتكنولوجيا - الآثار والتراث الحضاري - النقل الدولي واللوجستيات)، إضافة إلى برامج الماجستير المهني في علوم الإدارة، وبحث إنشاء فرع للأكاديمية بالمحافظة .

وقام الوفد في مستهل الزيارة، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس الأكاديمية بغرس نخلة بالحديقة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.

في سياق آخر، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء موسم حصاد التمور، متمنياََ موسم  خير وبركة  لجميع المزارعين والمنتجين والمصدرين من أهالي المحافظة .

وأكد أنه نظراََ لجودة تمور المحافظة وبعد نجاح موسم العام الماضي، وتكاتف جهود المنتجين والمصدرين، ودعم المحافظة بالترويج والدعاية للمنتج والاشتراك في جميع المعارض الداخلية والخارجية، والتي لاقت إستحسان السوق المحلي والعالمي، وإتباع سياسة العرض والطلب ، فقد تراوح السعر بداية هذا الموسم من ١٥ ل ١٦ جنيه للكيلو، مع توقع زيادة السعر خلال الموسم .

كانت المحافظة قد قامت بتخصيص سوق لعرض منتجات التمور، وتخفيض القيمة الإيجارية ل ٥٠ جنيه شهرياََ، دعما لجميع المنتجين لهذا المحصول الإستراتيجي.

أشار إلى أن مجمع تمور الوادي الجديد التابع للقطاع الحكومي، نجح فى تطوير خطوط الإنتاج وسيساهم فى تسويق محصول البلح بالمحافظة وإعادة وضع تمور الوادي الجديد على الخريطة العالمية لتصدير التمر سواء على المستوى العربي أو الدولي في ظل أن خطوط الإنتاج الحديثة ستساهم في تصنيع منتجات ذات جودة عالية من التمور.

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استقبل محافظ الوادي الجديد رئيس الأكاديمية العربية التكنولوجيا التنسيق والتعاون الاكاديمية بغرس نخلة رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

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