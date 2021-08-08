الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس

أرسل رئيس الجامعة  الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1443 هـ.


وجاء في نص البرقية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة قناة السويس من نواب وأمين عام للجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وطلاب وطالبات الجامعة أن نهنئ سيادتكم بحلول العام الهجري الجديد 1443 هـ، متمنيًا أن يُعيد  الله هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات
وكل عام وأنتم بخير.
كما بعث الدكتور أحمد زكى، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار ورؤساء الجامعات، بمناسبة العام الهجري الجديد.

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