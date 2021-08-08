الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«اعتزال وتراجع وخلع الحجاب».. فريدة سيف النصر تثير الجدل مجددا بنشر 30 ناهيا شرعيا للنساء

فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر

أثارت الفنانة فريدة سيف النصر جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد نشرها منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أبرزت خلاله 30 ناهيا شرعيا للنساء، وكان أبرزهم نهي المرأة عن زيارة القبور وقطيعة الرحم، ما فسره متابعيها وجمهورها بأنها لا تريد الذهاب إلى جنازة وتشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز والتي توفيت في نفس يوم المنشور.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة فريدة سيف النصر الجدل عند اعتزالها الفن لفترة قصيرة وارتدائها الحجاب عقب وفاة شقيقها وهو في سن 21 من عمره ورجعوها في القرار بعد أقل من 9 أشهر.

وصرحت الفنانة فريدة سيف النصر عن فكرة ارتدائها الحجاب في العديد من اللقاءات التلفزيونية بأن هناك إحدى الفنانات أثناء جنازة شقيقها قامت بوضع الحجاب على رأسها وقالت لها: “خلينا نتكفن في الدنيا قبل ما نتكفن في الأخرة”، مشيرة إلى أن هذه العبارة أثرت فيها بشكل كبير وقامت بعدها بحضور عدد من الدورس الدينية، وذلك من أجل التقرب إلى الله وتخطي أزمة فراق شقيقها، وعادت الفنانة فريدة سيف النصر في أقل من عام عن قرارها باعتزال الفن وارتداء الحجاب مما أثار الجدل حولها بسبب العودة في هذا القرار.

ولدت فريدة سيف النصر في حي العجوزة بمدينة القاهرة، وحصلت على جائزة ملكة جمال الصيف وهي في سن صغير ثم اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى وأيضا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح.

ومن أبرز أعمال الفنانة فريدة سيف النصر السينمائية: “مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة”، ومن أهم أعمالها التلفزيونية: “بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا والأب الروحي”.

آخر أعمال فريدة سيف النصر

شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في مسلسل “موسي” والذي خاض بطولته النجم محمد رمضان والتي جسدت خلاله شخصية سيدة غجرية ودجالة تقرأ الودع من خلال الكف وتدعى "كحلا".

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