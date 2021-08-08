بتكلفة 25 مليون جنيه.. «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة مقطعية وخزانات أكسجين

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن دعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمنظومة الصحية بالمحافظة بمبالغ مالية وصلت لتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه.

وتم دعم مستشفيات ههيا المركزي، وديرب نجم المركزي بعدد جهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت 10 ملايين جنيه، و 14 خزان أكسجين، لرفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة ، كانت قد دعمت وحدات الكلى الصناعي بمستشفيات المحافظة بـ 30 ماكينة غسيل كلوي، تم توزيعها على مستشفيات المحافظة، لخدمة مرضي الغسيل الكلوي بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تعدت 8 ملايين جنيه.

هذا بالإضافة إلي دعم مستشفي الزقازيق العام، بماكينة قلب صناعي، ومضخة البالون الأورطي بتكلفة تقديرية أكثر من 7 ملايين جنيه، والذي يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، ولإجراء جراحات القلب المفتوح، بالمستشفى للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة، فور الإنتهاء من إنشاء جناح العمليات بمستشفي الزقازيق العام، وكذلك دعم 13 مركزا طبيا ووحدة صحية بمحافظة الشرقية، بالتجهيزات الطبية، لخدمة المواطنين بالمحافظة، والتي شملت تجهيزات طبية وغير طبية وأجهزة معملية، بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد أكد إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية هي: “الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن”.