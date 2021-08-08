بعد تصدرها مؤشرات البحث.. لماذا غابت يسرا عن جنازة صديقتها المقربة «دلال عبد العزيز»؟

تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات البحث الأولى على موقع “جوجل”، وذلك عقب كشفها عن سبب تغيبها عن جنازة صديقتها المقربة دلال عبد العزيز التى توفيت أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وقالت يسرا فى تصريحات صحفية لها أنها في بيروت منذ 48 ساعة لارتباط مسبق، ونظرا لظروف فيروس كورونا وارتباك حركة الطيران، لم تتمكن من العثور على رحلة تعود إلى القاهرة قبل بدء صلاة الجنازة على الفقيدة، وأشارت إلى أن ما يجمعها بدلال أكبر من مجرد صداقة، وأن العلاقة العائلية ليس من حق أحد معرفة تفاصيلها.

وقالت يسرا فى منشور لها عبر الانستجرام: “ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة صحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم و الزوجة والسند لكل اللي حواليها الطيبة المفيش زيها”.

وأضافت: “يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان اودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند.. ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأنابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، لحضور تشييع جثمان الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، التي انطلقت اليوم الأحد جنازتها من مسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث حالت ظروف العمل دون وجودها بالقاهرة.

\كانت الفنانة دلال عبدالعزيز قد وافتها المنية صباح أمس السبت، بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أشهر، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية وأضرار بالجهاز التنفسى.

وكان "عبدالجليل" قد أثنى على ما قدمته الفنانة القديرة من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وكذلك ما عرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية. واشتهرت دلال عبدالعزيز بأدوار كثيرة أبرزها فى: «آسف على الإزعاج، الناس في كفر عسكر، يارب ولد».. بعيدًا عن الفن حصلت دلال عبدالعزيز على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.