انطلاق مؤتمر التعليم المسيحي لكنيسة العائلة المقدسة بالفيوم

نظّمت كنيسة العائلة المُقدّسة للأقباط الكاثوليك- بالفيّوم، برعاية الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة وخدّام مدارس الآحاد.

وكان مؤتمر التّعليم المسيحيّ، مرحلة ابتدائيّ انطلاقًا من "كونوا لطفاء نحو بعضكم بعضًا" (أف 4/32). ولشباب مرحلتيّ اعداديّ وثانويّ موضوعات مكثّفة عن العاطفة والحُبّ، وذلك من يوم الخميس 5 أغسطُس 2021 إلى يوم السّبت 7 أُغسطُس 2021، في مقرّ الكنيسة بالفيّوم.

وحَرَصَ نيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران الإيبارشيّة، على زيارة المؤتمر وعمل لقاء للمخدومين عن عنوان اللّقاء، وفي السّياق ذاته قام نيافته بشكر الأب بطرس، والخدّام على المجهود المبذول في سبيل تكوين النّشء.

وتنوّعت فقرات المؤتمر بعد القدّاس الإلهيّ اليوميّ من ألعاب جماعيّة، وفقرات تكوينيّة، أشغال يدويّة، ترانيم.

في سياق متصل قام الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية الإيبارشية بالكنيسة الكاثوليكية بتقديم رسالة تهنئة للرهبنة الدومنيكاية بمصر بمناسبة عيد القديس عبد الأحد.

وتابع الأنبا باخوم في رسالته قائلا: "رئيس الجماعة الرهبانية الدومنيكانية بمصر،سلام ومحبة في الرب يسوع، بالنيابة عن غبطة أبينا البطريرك الانبا إبراهيم اسحق، وبالأصالة عن نفسي، ومجمع الاباء الكهنة بالإيبارشية البطريركية، نتقدم الى كل الجماعة الرهبانية، بالتهنئة بمناسبة عيد القديس عبد الأحد."

وتابع قائلاً “لقد أغنى بزهده الكثير، وبإعلانه لكلمة الله أرشد وخلص الكثيرين. تؤثر في كلماته الذهبية، فقبل موته قال لتلاميذه: لا تبكوا، فبعد موتي ستجنون ثمارا أكثر مما نجني الآن في حياتي”.

واختتم الأنبا باخوم رسالته قائلاً “احبائي، اليوم تتحقق النبوءة ونجني ثمار خدماتكم. معا نطلب شفاعته. وكل عام وأنتم بخير ،مع محبتي وصلاتي، وطلب الصلاة لأجلي.”

في سياق متصل بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، يصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15 يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.