المشاية والجلوس بوضع «w».. عادات تؤخر مشي الأطفال

تجعل مشكلة تأخر المشي عند الأطفال، الآباء والأمهات في حيرة من أمرهم، فقد ترجع إلى سبب مرضي ما أو نقص فيتامينات غذائية لدى الطفل، وأحيانًا تكون العادات الخاطئة التي يقوم بها أولياء الأمور هي السبب. نستعرض في السطور التالية السبب في تأخر المشي لدى الأطفال بحسب الموقع الطبي “medicinenet”.

الاضطرابات العصبية

قد تؤدي بعض الاضطرابات العصبية مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون إلى تأخير مرحلة المشي تمامًا.

مشاكل العضلات

إنه مرض عصبي عضلي وراثي ومتقدم بطبيعته، وأحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتأخر المشي عند الأطفال ويحتاج إلى عناية طبية فورية.

نقص فيتامين D

إلى جانب الكالسيوم، يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في نمو عظام الأطفال. قد يكون عدم وجوده سببًا محتملًا لتأخر المشي.

الكساح

أفادت الدراسات بوجود صلة بين الكساح وتأخر المشي، ومع ذلك، إذا لم تتطور الحالة إلى مرحلة متقدمة، يمكن أن يساعد العلاج في الوقت المناسب الطفل على المشي في وضع مستقيم.

قصور الغدة الدرقية

قد تؤدي ضعف وظيفة الغدة الدرقية إلى ضعف العضلات وضعف العضلات وتأخر المشي.

المهارات الحركية والمشي

يعاني بعض الأطفال من تأخير المهارات الحركية، مما يجعلهم يتأخرون قليلاً عن المشي عن غيرهم،و يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب الأخرى للتأخير والتي تتعلق ببساطة بشخصيتهم.

تأخر النضوج العائلي

قد يكون لأحد الوالدين أو كليهما تاريخ من تأخر المشي أثناء فترة الطفولة المبكرة، في مثل هذه الحالات ، هناك احتمال أن يكون لدى بعض أطفالهم نفس الحالة.

عادات من الممكن أن تسبب مشاكل في المشي لدي الأطفال

الجلوس على شكل w

يجلس الكثير من الأطفال بوضعية تأخذ شكل حرف "W"، يكونون خلالها مستندين على مؤخرتهم مع وضع الركبتين منحنيتين إلى جانبهم، يؤدي ذلك إلى ضعف عضلات الظهر والبطن، إضافة إلى تأثيرها السيئ على مفاصل الفخذ والركبة والقدم، وقد تؤدي إلى اعوجاج القدم للداخل أثناء المشي.

المشاية

تعتمد معظم الأمهات على «المشاية» عند البدء في تعليم طفلها المشي، دون الدراية الكاملة بمدى خطورة ذلك وتأثيرها على صحة الطفل فيما بعد، وأهمها تأخير المشي و تقوس القدمين.