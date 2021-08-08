«التعليم العالي» تعلن قائمة المعاهد الخاصة العالية الهندسية المعتمدة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

المعاهد الخاصة العالية الهندسية:

وتضم (54) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – جيزة

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد طيبة العالى للهندسة بالقاهرة

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الصفوة العالي للهندسة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة بـ 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الاسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع السادس من أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

معهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

معهد الوادي العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى

المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة