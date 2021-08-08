الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إطلاق مسابقة «الألحان» بقطاع كنائس حدائق القبة

كنيسة
كنيسة

نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، أمس السبت، مسابقة في الألحان الكنسية للشمامسة من مرحلتي إعدادي وثانوي، بكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، وذلك بهدف تشجيع أبناء الكنيسة على الارتباط بالطقوس والألحان الكنسية.
سبق بدء فعاليات المسابقة، القداس الإلهي، التي حضرها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع وعدد من الآباء الكهنة ومرتلو الكنائس وخدام مدارس الشمامسة، و٤٥٠ متسابق.
 في سياق متصل عقد مجمع كهنة إيبارشية أبوقرقاص، أمس اجتماعه الشهري مع الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، وذلك بدير الشهيد مارمينا بمنهرى، التابع للإيبارشية. 
وبدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي وعقب انتهائه بدأ اللقاء بعرض محاضرة بعنوان  “إدارة الوقت” للدكتور مجدي كمال أستاذ المشورة الأسرية ثم بحث نيافة الأنبا فيلوباتير مع الآباء الكهنة عددًا من الموضوعات التي تخص الخدمة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم  7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل  الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، بصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي الألحان الكنسية كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة الأنبا ميخائيل الأسقف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

هل يفتح «دلتا بلس» الطريق لموجة رابعة من كورونا في مصر؟

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

بعد حسين يعقوب.. سماع شهادة «محمد حسان» بقضية «داعش إمبابة» اليوم

مستشار الرئيس يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

قرار جديد ضد المتهمين بسرقة محل «بلاى ستيشن» فى الزاوية الحمراء

احذر.. الإعلان عن الوحدات السكنية قبل هذه الإجراءات يعرضك لغرامة ضخمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

صور

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

الشوط الأول.. الزمالك يضرب غزل المحلة بـ 3 أهداف

الحر في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

637 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على مركبات الفلسطينيين

إسرائيل تُشدد إجراءات «كورونا» من جديد بعد تدهور الوضع الوبائي