إطلاق مسابقة «الألحان» بقطاع كنائس حدائق القبة

نظم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، أمس السبت، مسابقة في الألحان الكنسية للشمامسة من مرحلتي إعدادي وثانوي، بكنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، وذلك بهدف تشجيع أبناء الكنيسة على الارتباط بالطقوس والألحان الكنسية.

سبق بدء فعاليات المسابقة، القداس الإلهي، التي حضرها نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع وعدد من الآباء الكهنة ومرتلو الكنائس وخدام مدارس الشمامسة، و٤٥٠ متسابق.

في سياق متصل عقد مجمع كهنة إيبارشية أبوقرقاص، أمس اجتماعه الشهري مع الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، وذلك بدير الشهيد مارمينا بمنهرى، التابع للإيبارشية.

وبدأ الاجتماع بصلاة القداس الإلهي وعقب انتهائه بدأ اللقاء بعرض محاضرة بعنوان “إدارة الوقت” للدكتور مجدي كمال أستاذ المشورة الأسرية ثم بحث نيافة الأنبا فيلوباتير مع الآباء الكهنة عددًا من الموضوعات التي تخص الخدمة.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 7 أغسطس الجاري، صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، بصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.