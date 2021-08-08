حفل للمدائح الصوفية يقدمها المنشد على الهلباوى بمسرح سيد درويش

مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية يقدمها المنشد علي الهلباوي، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، وذلك على خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن الحفل باقة من أروع ما قدمه المنشد علي الهلباوي، من بينها: أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة، الحضن لمة روح٬ ضميني من تاني٬ شارد منين ما بروح٬ إكمني وحداني٬ أنا جيت أغني الحزن غناني٬ سلام عليك٬ على أي وضع وغيرها.

يشار إلى أن علي الهلباوي، ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي٬ وبدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوي"، ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.



بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش"، وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

ــ تعرف على فعاليات مكتبة الإسكندرية لهذا اليوم

في سياق متصل تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة الطفل بإدارة خدمات المكتبات المتخصصة محاضرة تحت عنوان "المسؤولية والأدوار داخل الأسرة"، وذلك في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، بمركز المؤتمرات بقاعة الاجتماعات (C) يقدم المحاضرة الدكتورة أماني رجب استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر "اختر كُلِّيتك" والموجه لطلاب الثانوية العامة، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

هذا ويهدف المؤتمر إلى إرشاد ومساعدة طلاب الثانوية العامة لاختيار الكلية التي تناسب مع ميولهم وقدراتهم وخلق طالب متميز قادر علي الابداع والابتكار وبناء المستقبل.

ومن المقرر أن يتم بث المؤتمر مباشرة عبر المنصات الحديثة الخاصة بالمكتبة وذلك حرصا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا.



ويأتي هذا المؤتمر إيمانا من المكتبة بدور الشباب الرائد والفعال في البناء والتنمية، حيث تسخر المكتبة كافة امكانيتها لدعم وبناء قدرات الشباب، ويستهدف هذا المؤتمر طلاب الثانوية العامة ليوضح لهم نظم الدراسة المختلفة بكل كلية وما تؤهل إليه من فرص عمل بعد التخرج، وكذلك التعريف بالكليات والأقسام والتخصصات والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى توضيح الاختيارات التي تتماشى مع ميولهم وامكاناتهم وقدراتهم، حتى يتمكنوا من تحقيق آمالهم في بناء مستقبل مشرق وخلق جيل من الشباب مبدع ومتميز كلا في تخصصه ومجاله.

جدير بالذكر بان برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ينظم المؤتمر سنويًا مذ عام 2006، وفي الأعوام السابقة كان يصل الحضور الطلابي في هذا المؤتمر إلى أكثر من ستة آلاف طالب، ويتم تنظيمه بالإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات.



وعند تنظيمه عبر الإنترنت في العام الماضي وصل عدد المشاهدات إلى 50 ألف مشاهدة، وسوف يتم تقديم المؤتمر هذا العام عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية "برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية" على "الفيسبوك".