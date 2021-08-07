الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سيامة 27 شماس بدرجة ابصالتيس في شبين القناطر بيد الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية

الأنبا بطرس أسقف
الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

ترأس الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، اليوم القداس الإلهي، في أول أيام صوم السيدة العذراء، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالخصوص.

وخلال طقس القداس الإلهي سيم الأنبا بطرس 27 من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل) بالإضافة إلى تدشين عدد من أواني خدمة المذبح.

يذكر أن الأنبا بطرس من مواليد 14 أغسطس عام 1947. والأنبا بطرس هو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها بإيطاليا، حيث كان مشرفًاومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة.

القناطر أسقف شبين القناطر الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر سيامةشمامسة جدد درجة ابصالتيس

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