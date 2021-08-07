سيامة 27 شماس بدرجة ابصالتيس في شبين القناطر بيد الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية

ترأس الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر، اليوم القداس الإلهي، في أول أيام صوم السيدة العذراء، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالخصوص.

وخلال طقس القداس الإلهي سيم الأنبا بطرس 27 من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل) بالإضافة إلى تدشين عدد من أواني خدمة المذبح.

يذكر أن الأنبا بطرس من مواليد 14 أغسطس عام 1947. والأنبا بطرس هو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها بإيطاليا، حيث كان مشرفًاومسئولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة.