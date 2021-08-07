السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن شروط وإجراءات الحصول على منحة مشروعات التخرج

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زارة التضامن الاجتماعي، تقديم دعم نقدي من خلال بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها ومنها دعم وتقديم منح لمشروعات التخرج.
وعن شروط الحصول على الدعم، أكدت عبر موقعها الالكتروني، ان يكون الفرد أو  الأسرة في حالة إحتياج وغير قادرين على تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

إجراءات الحصول على الخدمة

​  المستندات الأساسية :
-نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي  التابع لمحل الإقامة.
-صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل .
-أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم .
-شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.
-خطاب من الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، او خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص).

تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي المصروفات الدراسية بطاقات الرقم القومي الهيئة القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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