مصرع شخص جراء حادث تصادم في مطروح

لقى شخص مصرعه جراء اصطدامه بسيارة أمام قرية بيانكي بسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين وتم نقله إلى مستشفي العلمين النموذجي.

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بمديرية الصحة في مطروح، إن غرفة الطوارئ تلقت إخطارًا يفيد تصادم سيارة بشخص أمام قرية بيانكي بسيدي عبد الرحمن، ونقله إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ في مديرية صحة مطروح أن مستشفى العلمين النموذجي استقبل عبدالرحمن أحمد كمال، 20 سنة، حيث تم إجراء انعاش قلبي ورئوي والحالة لم تستجب وتم التحفظ علي الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح إصابة 5 أشخاص، أمس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور الضبعة الإقليمي وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفي العلمين النموذجي، وتم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وتحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.