الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطط عمرانية وطفرة فى الاكتشافات البترولية.. حصاد «التخطيط» فى 24 ساعة

وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاط مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

 

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022).

https://www.dostor.org/3532499

 

وعقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أول اجتماع لتطوير مؤشر وطني للتنمية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور  مديري الوحدات النوعية بالمعهد ومساعديهم وممثلي لجنة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باعتبارها الشريك الأساسي  في تطوير المؤشر.

https://www.dostor.org/3532586

 

كما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعى إلى حدود 34.053 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2021 مقابل 30.424 مليون طن استهلاك خلال الفترة نفسها من العام الحالى، محققًا بذلك فائضا قدره 3.629 مليون طن.

https://www.dostor.org/3532668

 

وكشفت بيانات  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من  عام 2021، لتسجل 121.2 مليون دولار مقابل 100.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

https://www.dostor.org/3532927

 

وأظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر البترولية إلى حدود 3.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار بنسبة 71.4%.

https://www.dostor.org/3532811

 

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر تحولت مؤخرًا من العجز إلى الفائض من البوتاجاز، بعدما ارتفع حجم المعروض من البوتاجاز لـ 326.1 ألف طن خلال شهر مايو 2021 مقابل 297.5 ألف طن استهلاك، محققًا فائض قدره 28.6 ألف طن.

https://www.dostor.org/3532780

التخطيط الدكتورة هالة السعيد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الوقود الصادرات البترولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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