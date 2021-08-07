«الإحصاء»: 20.3% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للعراق خلال الربع الأول من عام 2021، لتسجل 121.2 مليون دولار مقابل 100.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.3%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من العراق 5 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 122 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 95.9%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 126.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.4%.

وسجلت قيمة الاستثمارات العراقية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 439 ألف دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 70.7%، بينما بلغت الاستثمارت المصرية بالعراق 483.7 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 578.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.6%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالعراق 43.2 مليون دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 مقابل 38.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 9.8%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4%، فواكه طازجة بنسبة 70.9%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 48.1%، منتجات ألبان بنسبة 29.2%، أثاث بنسبة 19.8% ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4%، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4%، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8%، لحوم بنسبة 48.6%، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7%.