لأول مرة.. وصول الأحمال الكهربائية إلى 33800 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ارتفاع الأحمال الكهربائية اليوم السبت، وصل إلى 33800 ميجاوات لأول مرة.

وذكر بيان الوزارة إن الاستهلاكات الكهربية تزايدت ونجح قطاع الكهرباء فى اختبار جديد مع ارتفاعها خلال الذروة اليوم السبت، حيث بلغت أقصى الأحمال الكهربية 33800 ميجاوات لأول مرة خلال كل الأعوام السابقة فى الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح البيان أن هناك استقرار كبير فى التغذية الكهربية لكل الاحتياجات مع وجود احتياطى يبلغ حوالى 11350 ميجاوات وكان المتاح من القدرات الكهربية حوالى 45500 ميجاوات بما يمثل مردود إيجابى كبير لما تم فى هذا القطاع الحيوى من تطوير سواء فى إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء بدعم كبير من القيادة السياسية ويستمر جميع العاملين فى الكهرباء بالعمل على تلبية كل الاحتياجات الكهربية واستقرار التغذية الكهربائية .

وكان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفى عودة العمل مرة أخرى لتخفيف الأحمال عن طريق قطع التيار الكهربائي لبضع ساعات في بعض المناطق.

وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور" أن قطاع الكهرباء شهد طفرة كبيرة على مدار السنوات الماضية منذ عام 2014، وأصبح لدينا فائض يتخطى 25% نستطيع أن نستخدمه في أوقات الذروة.

وقال المصدر إن بعض الانقطاعات الحالية ناتجة عن عمليات الإحلال والتطوير لشبكات التوزيع التي وضعت الوزارة خطة لتطويرها، خاصة في القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة".