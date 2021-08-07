السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن

هانس جروندبرج
هانس جروندبرج

رحبت وزارة الخارجية البحرينية بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن، متمنية له التوفيق والنجاح في مواصلة الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق طموحاته وآماله في الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، وقوف مملكة البحرين ودعمها الكامل للجمهورية اليمنية في جهودها لاستعادة الشرعية وتحقيق سلام شامل ودائم على الأراضي اليمنية.

ترحيب إماراتي

وفي وقتٍ سابق، رحبت الإمارات بتعيين هانس غروندبرج، مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.

وفي بيانٍ اليوم، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كل الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجددت الوزارة التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

تعيين مبعوث أممي جديد لليمن

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، تعيين هانس جروندبرج، من السويد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، خلفًا للمبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، الذي تم تعيينه وكيلًا للأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشئون الطوارئ، الذي يعرب الأمين العام عن امتنانه له لالتزامه وتفانيه في أدائه مهامه.     

ووفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، في بيانٍ لها أمس، يشغل جروندبرج منذ سبتمبر في عام 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه خبرة أكثر من 20 عامًا في الشئون الدولية، بما فيه أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

وترأس قبل ذلك قسم الشئون الخليجية في وزارة الشئون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة، والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر عام 2018. 

وعمل جروندبرج في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة وبروكسل، حيث ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط/ الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في العام 2009. 

البحرين مبعوث ا أممي ا الامم المتحدة اليمن هانس جروندبرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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