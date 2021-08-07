محمد شعير: الحكومة تستهدف تخفيض الواردات عبر دعم الصناعة المحلية

قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن توجه الحكومة نحو دعم الصناعة المحلية سيعمل على زيادة حجم الصادارات وتخفيض الواردات في إطار العمل على دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف شعير في تصريحات خاصة للدستور أن الواردات كانت مرتفعة حتي رأت الحكومة أنه لابد من قرارات تساهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المنتج الذي يتم استيراده .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحث في وقت سابق، مع مجموعة من رجال الصناعة، توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، لخفض فاتورة الاستيراد.

وأكد مصطفى مدبولي، أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، إذ تعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها رد مستحقات المُصدرين.

وقال مدبولي، إن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج، مشيرًا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية.

وأضاف، أنه توجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلاً من استيرادها، وتنفيذاً لذلك تم عقد اجتماع مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف، لخفض فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات في سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة، لافتًا إلى استعداد الحكومة كذلك للدخول في شراكات مع المُصنعين، وسنترك للمُصنعين مسئوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها.