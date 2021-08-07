السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالب إثر انقلاب عربة كارو بالدقهلية

عربة كارو
عربة كارو

لقى تلميذ بالصف الخامس الابتدائي مصرعه في مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، إثر انقلاب عربة كارو كان يستقلها بصحبة شقيقه.

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام، بوصول السيد السيد الحسيني 11 سنة - بالصف الخامس الابتدائي، مقيم بقرية النسائية التابعة لمركز المنزلة، جثة هامدة ادعاء حادث.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والده 46 سنة- عامل، أقر بأنه أثناء استقلال نجله الأكبر العربة الكارو خاصته رفقة المتوفى، حال توجههما للأرض الزراعية خاصته، اصطدم إطار العربة بحجر كبير بالطريق الزراعي، وانقلبت بهما، ما أودى بحياة نجله، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2266 لسنة 2021 إداري المنزلة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الطريق الزراعي حادث تصادم حركة المرور مصرع محافظة الدقهلية النيابة العامة الصف الخامس الابتدائى المنصورة الجديدة أمن الدقهلية جروح وكدمات متفرقة بالجسم

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