هل تسبب عادل إمام في فتنة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز؟

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز، مع الفنان عادل إمام في فيلم "النوم في العسل" سيناريو وحيد حامد، إخراج شريف عرفة عام 1996.

تدور أحداث فيلم "النوم في العسل" حول انتحار عريس شاب ليلة زفافه تحت عجلات قطار مسرع ليلا بعد فشله في إثبات رجولته، كما يقوم سباك بقتل زوجته لأنها سخرت من عدم قدرته كرجل أيضًا، ويتساقط الضحايا بين المشاجرات الزوجية التي تمتد إلى داخل قسم الشرطة ليتولى العميد "مجدي" رئيس مباحث العاصمة التحقيق في تلك الحوادث لتسفر تحرياته عن تفشى وباء جديد أدى لإصابة رجال القاهرة بالعجز الجنسي كظاهرة عامة، نتيجة لتعاظم احباطات المواطن وعجزه عن تحقيقه طموحاته في الحياة، حتى يكتشف "مجدي" أن الوباء قد طاله هو أيضا. تتولى الصحفية "سلمى" محررة الحوادث في إحدى الصحف اليومية ملاحقة تلك الظاهرة التي يفترض الفيلم أنها طفت على سطح المجتمع، لكنها تفاجأ بتعتيم إعلامي من المسئولين وتكذيب رسمي من وزير الصحة، ثم حظر النشر تماما فى تلك القضية يجد "مجدي" أن في خروجه لممارسة الحياة الزوجية في الصحراء يعيد الطاقة الجنسية، لكن كيف يهجر السكان مساكنهم للصحراء؟! ينشط الأطباء والدجالون لاستثمار آلام المعذبين في جمع أموال ضخمة. يتلقى العميد "مجدي" تعليمات عليا بالكف عن البحث في تلك الظاهرة، فيضطر للاستقالة من عمله ويقود مظاهرة سلمية إلى مجلس الشعب مكتفين بترديد كلمة آه.

قبل بدء تصوير أحداث الفيلم توقعت الفنانة دلال عبد العزيز أن الفنان عادل إمام "مغرور" لكنها فوجئت حسب حوارها في برنامج "صاحبة السعادة" أنه يحتوي الممثل الذي يشاركه التصوير يخلّصه من الرهبة والخوف، قالت "كنت مخضوضة لكني لقيته شخص بسيط يمتص رهبة الممثل الذي يشاركه العمل".

وحكت الفنانة دلال عبد العزيز أن الفنان عادل إمام أثناء التصوير عبّر لها عن تقديره لشخصيتها كأم قائلًا "لما هختار أم لابني من الممثلات هختارك" كونها تمثل دفء الأسرة.

تسبب الفيلم في انتقاد البعض للفنان سمير غانم بسبب قبلة عادل إمام لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وسُئل عن هذه الانتقادات التي طالته أثناء وجوده في برنامج "100 سؤال" الذي قدمته الإعلامية رغدة شلهوب على شاشة قناة "الحياة"، وقال "خدت حقي منها وفضلت أبوسها وقولتلها تأخد إذن مني قبل ما تتباس، هي بصراحة حاولت تستأذني بس أنا كنت ببوس واحدة تاني".

وواصل: "أنا مشفتش المشهد ده، لأني نادر أما بشوف الأفلام، كمان ده قديم أوي، بس هدور وأشوفه، ، بس احنا في بلد حر كل واحد يقول اللي هو عايزه، اللي عايز يقول يقول، واللي عايز ما يقولش ما يقولش، طالما مش بيضر حد ده تمثيل وفن بيبقى فيه كل حاجة".