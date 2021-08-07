10 نصائح مهمة قبل الشراء من الأوكازيون الصيفي

تنطلق عروض الأوكازيون الصيفي لمدة شهر بتخفيضات 60%، وسيكون لكل محل أسبوعين، وعلى من يريد المشاركة التوجه مسبقا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على الموافقة.

وفي السياق، قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للالتزام بها عند الشراء خلال فترة الأوكازيون الصيفي، ومنها:



-زيادة فترة استبدال واسترجاع السلع إلى 30 بدلا من 14 يوماً.

- إلزام التاجر بالحصول على فاتورة شراء مختومة عند شراء أي سلعة.

- من حق المواطن استبدال السلعة بأخرى سواء بقيمتها أو دفع فارق السعرين أو إعادتها مع استرداد كامل قيمتها النقدية دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

- من حق المستهلك استرجاع السلعة إذا ظهر بها عيوب صناعة أو ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

- الجهاز ألزم المورد لأي سلعة بأن يعلن عن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح.

- أكد الجهاز على أن يتضمن السعر عند شراء السلعة ما يفرضه القانون من ضرائب، أو أي فرائض مالية أخرى، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

- جهاز حماية المستهلك شدد على أنه في حالة التلاعب بنسبة التخفيضات أو إعلان تخفيضات وهمية يتم توقيع غرامة مالية مغلظة تصل إلى مليوني جنيه باعتبارها تقع ضمن الإعلانات المضللة مطالبًا المواطنين الشراء من الأماكن المرخصة حفاظًا على حقوقهم أثناء الشراء، وتفعيل سياسة والاسترجاع وفقا للقانون والابتعاد عن المواقع مجهولة المصدر، خاصة خلال عمليات الشراء «أون لاين».

- يجب أن يتاكد المستهلك من جودة السلعة قبل الشراء.

- يحذر جهاز حماية المستهلك من التعامل مع الباعة الجائلين والمنصات الإعلانية غير الموثوق فيها.

- يجب على المستهلك التأكد من إعلان سعر السلعة قبل وبعد الخصم.

- حال وجود مخالفات يرجي سرعة التواصل معنا من خلال على الخط الساخن 19588الواتساب 01577779999

عبر رسائل الصفحة الرسمية للجهاز.