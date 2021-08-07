وزير التنمية المحلية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات جنوب بورسعيد

تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مصنع تدوير المخلفات بجنوب بورسعيد والذي تديره شركة “ريلاينس” للاستثمار وإدارة المشروعات، وتقوم بتدوير المخلفات واستغلالها بالشكل الأمثل، و جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة من مصادرها السكنية والتجارية بكفاءة تصل لـ 100% والكنس اليدوى والأوتوماتيكى للشوارع .

وتابع اللواء محمود شعراوى و اللواء عادل الغضبان كافة المستجدات الخاصة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة حيث يبلغ إجمالي التولد اليومي من القمامة حوالى 750 طن ، كما أن إدارات النظافة بالأحياء هى الجهات المنوط بها إدارة منظومة المخلفات والنظام السائد فى عمليات الجمع هو تجميع المخلفات من الحاويات أو الصناديق المنتشرة فى الشوارع الرئيسية بالأحياء، أو عن طريق رفع نقاط التجميع التى اعتاد المواطنون إلقاء المخلفات بها ولا توجد شركات خاصة تقوم بعمليات الجمع والنقل بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " أن المحافظة قامت بالتعاقد مع شركة ريلاينس لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبو عوف بطاقة تصميمية 550 طن/ بداية من سبتمبر 2016 ولمدة عشرة سنوات،، كما تم التعاقد مع الشركة فى مارس 2021 لتقديم خدمات التخلص الأمن من المخلفات وإدارة المقلب ، ومن المقرر أن يتم خلال الفترة الحالية إنشاء المدفن الصحى بالكليو 14 بتكلفة 35 مليون جنيه .

وأكد" اللواء محمود شعراوى "، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات وعدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأشار "شعراوى" إلى أهمية توعية المواطنين بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أى مخلفات خاصة عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات ، ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في بورسعيد والحفاظ على نظافة الشوارع وإعادة الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين من أبناء المحافظة والزائرين من باقى المحافظات عن ملف النظافة .