تجديد حبس شاب اعتدى على طفلة فى حلوان 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان تجديد حبس المتهم بهتك عرض طفلة والتسبب في حملها سفاحاً بمدينة حلوان 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

من جانبها كانت نيابة حلوان قررت حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ورد بلاغ للرائد أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من والد فتاة تدعى فاطمة، 14 سنة، مفاده تعرض نجلته لحالة إعياء وبأخذها للكشف عليها تبين أنها حامل في الشهر الثالث، وبمناقشة والدها لها، أقرت انها تعرفت على نجل الجيران ويدعى "كريم.ر"، 20 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة كفر العلو، ونشأت بينهما علاقة عاطفية ووعدها بالزواج وتطورت تلك العلاقة إلى لقاءات محرمة داخل منزله، ونتج عنها حملها سفاحاً.

وكشفت التحريات صحة ما ورد من معلومات واتهامات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم سالف الذكر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها بحبسه على ذمة القضية وبعرضه أمام قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.