السبت 07 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تحصل على دعم مراكز الشباب بحلايب وشلاتين

نشوي الشريف
نشوي الشريف

حصلت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موافقة وزارة الشباب والرياضة لتجهيز 6 مراكز شباب بالمناطق الحدودية بحلايب وشلاتين بجميع احتياجاتهم والنواقص اللازمة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص النائبة على خدمة الأهالى بالمناطق الحدودية حلايب وشلاتين الذين يعانون من قلة الخدمات المقدمة لمراكز الشباب، وفى إطار دعم الأهالى بتلك المناطق.

وتقدمت عضو مجلس النواب بطلب لوزير الرياضة تم فيه حصر احتياجات مراكز الشباب وتم التقدم بها.

وجاءت احتياجات مركز الشباب فى حلايب وهي مبنى إدارى لمركز الشباب، وملعب كبير قانونى نجيله، وصالة جيم متكاملة، وحديقة ترفيهية للأسرة والأطفال، وبالنسبة لنزل شباب لمركز شباب حلايب، ملعب كرة طائرة.

وجاءت احتياجات مركز شباب حدربة وهي مبنى إداري، وملعب خماسي نجيله، وملعب كرة طائرة، وعمل حمام سباحة وتجهيزة لممارسة التمارين، وبالنسبة لمركز شباب أبورماد الجديد (استكمال أعمال الإنشاءات)، وصاله لعرض المباريات والأنشطة الرياضية، وعمل سور لملعب أبو رماد وتركيب نجيله صناعي، وانشاء ملعب لكرة الطائرة، وانشاء غرف ملحقه للملعب لاستقبال فريق الضيوف وتغير الملابس.

أما بالنسبة لمركز شباب القصير، فيتم استكمال الجزء المتبقي من نزل الشباب، وعمل حديقة للأطفال، وإنشاء ملعب للكرة الطائرة، وعمل حمام سباحة وتجهيزه لممارسة التمارين، وطلب ١٠ أجهزة كمبيوتر مع توفير مدربين للحصول علي شهادة معتمدة ، أما بالنسبة لمركز شباب مبارك، فيتم رفع كفاءة صالة الألعاب الرياضية، واستكمال الإضاءة اللازمة للمركز، وحاجة المركز لأدوات رياضية (كرة-شباك مرمى وخلافه)، وإنشاء ملعب للكرة الطائرة.

أما بالنسبة لمركز شباب الحمراوين، فسيتم تجهيز صالة اللياقة البدنية، وعمل ملعب كرة قدم نجيله، وعمل ملعب للكرة الطائرة.

النائبة نشوي الشريف تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حلايب وشلاتين المناطق الحدودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

الموت لم يمهل دلال عبدالعزيز استكمال 3 أعمال فنية

أول تعليق من إيمى سمير غانم على وفاة والدتها

الرئيس السيسى يهنئ فريال أشرف بـ«الذهبية»: «إنجاز جديد يدعو للفخر»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة دلال عبد العزيز

أوليمبياد طوكيو.. ذهبية تاريخية لمصر بتوقيع فريال أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلى لمواطن فى نابلس

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: المجتمع الدولي يشهد جرائم الاحتلال ولا يزال مشلولا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة ويلحق أضرارًا بالممتلكات