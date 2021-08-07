نائبة التنسيقية تحصل على دعم مراكز الشباب بحلايب وشلاتين

حصلت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موافقة وزارة الشباب والرياضة لتجهيز 6 مراكز شباب بالمناطق الحدودية بحلايب وشلاتين بجميع احتياجاتهم والنواقص اللازمة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص النائبة على خدمة الأهالى بالمناطق الحدودية حلايب وشلاتين الذين يعانون من قلة الخدمات المقدمة لمراكز الشباب، وفى إطار دعم الأهالى بتلك المناطق.

وتقدمت عضو مجلس النواب بطلب لوزير الرياضة تم فيه حصر احتياجات مراكز الشباب وتم التقدم بها.

وجاءت احتياجات مركز الشباب فى حلايب وهي مبنى إدارى لمركز الشباب، وملعب كبير قانونى نجيله، وصالة جيم متكاملة، وحديقة ترفيهية للأسرة والأطفال، وبالنسبة لنزل شباب لمركز شباب حلايب، ملعب كرة طائرة.

وجاءت احتياجات مركز شباب حدربة وهي مبنى إداري، وملعب خماسي نجيله، وملعب كرة طائرة، وعمل حمام سباحة وتجهيزة لممارسة التمارين، وبالنسبة لمركز شباب أبورماد الجديد (استكمال أعمال الإنشاءات)، وصاله لعرض المباريات والأنشطة الرياضية، وعمل سور لملعب أبو رماد وتركيب نجيله صناعي، وانشاء ملعب لكرة الطائرة، وانشاء غرف ملحقه للملعب لاستقبال فريق الضيوف وتغير الملابس.

أما بالنسبة لمركز شباب القصير، فيتم استكمال الجزء المتبقي من نزل الشباب، وعمل حديقة للأطفال، وإنشاء ملعب للكرة الطائرة، وعمل حمام سباحة وتجهيزه لممارسة التمارين، وطلب ١٠ أجهزة كمبيوتر مع توفير مدربين للحصول علي شهادة معتمدة ، أما بالنسبة لمركز شباب مبارك، فيتم رفع كفاءة صالة الألعاب الرياضية، واستكمال الإضاءة اللازمة للمركز، وحاجة المركز لأدوات رياضية (كرة-شباك مرمى وخلافه)، وإنشاء ملعب للكرة الطائرة.

أما بالنسبة لمركز شباب الحمراوين، فسيتم تجهيز صالة اللياقة البدنية، وعمل ملعب كرة قدم نجيله، وعمل ملعب للكرة الطائرة.