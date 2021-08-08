جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة بأحياء الزاوية الحمراء وحدائق القبة (صور)

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بأحياء الزاوية الحمراء وحدائق القبة، وكان بصحبته مساعد مدير الأمن لقطاع شمال القاهرة، و رئيس حي حدائق القبة، والأجهزة التنفيذية.

وتفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، أعمال الإزالة للتعديات على حرم السكة الحديد بنطاق حي الحدائق، كما تفقد المركز الطبي بحي الزاوية الحمراء، واستمع لشكاوى المواطنين.

كما تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، أعمال الرصف بنطاق حي الزاوية الحمراء، وذلك في منطقة دير الناحية، وكان بصحبته رئيس حي الزاوية الحمراء، بالإضافة إلى تفقده مركز بحوث مصر للبترول بشارع الشركات بحي الشرابية، لمتابعة سير العمل والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية أعمال التطوير الجارية بحي الشرابية، وتركيب بلاط الإنترلوك ببعض الشوارع، موجهًا رئيس الحي بمتابعة تنفيذ خطة الرصف وتطوير الشوارع.

وأجرى «فوزي» جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع، كما تفقد جراج هيئة النظافة بشارع بورسعيد بحي حدائق القبة للتأكد من صيانة السيارات والمعدات الموجودة في الجراج، بالإضافة إلى تفقد ومعاينة أرض ساحة أبو حشيش بحي حدائق القبة.

واختتم نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جولته التفقدية بالمرور على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل في آخر يوم لتقديم واستيفاء باقي المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.