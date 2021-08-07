السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد رغم انتشار الشرطة

إدريس ديبي
إدريس ديبي

تظاهر مئات الأشخاص السبت في نجامينا ضد المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ مقتل إدريس ديبي رغم الانتشار الكثيف للشرطة.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد دعت للتظاهر ضد مصادرة المجلس العسكري الانتقالي للسلطة في أبريل بقيادة نجل ديبي البالغ 37 عاما محمد إدريس ديبي إيتنو.

وقال منسق منصة "واكيت تاما" المعارضة ماكس لولنغار "نقاتل من أجل تشاد عادلة... لن نتوقف ما دام هناك ظلم في البلاد والمجلس العسكري هو الحاكم".

وأعطت السلطات إذنا بالتحرك ونشرت قوات أمنية ولم تسجل اعمال عنف.

وقالت المتظاهرة إلسا (23 عاما) فيما كانت تحمل لافتة كتب عليها "تشاد ليست مملكة"، "جئت لأقول لا لتحويل النظام إلى ملكية في تشاد".

وأوضح مارسيلان البالغ 25 عاما "تتراجع البلاد منذ نحو 30 عاما من حيث التعليم والمياه النظيفة وفرص التوظيف، يجب أن تكون قريبا من الحزب الحاكم أو أحد أفراد العشيرة لتتمكن من الحصول على عمل".

نجامينا تشاد إدريس ديبي ماكس لولنغار الاتحاد الافريقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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