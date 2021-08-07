حكاية 3 سنوات حاولت خلالها دلال عبدالعزيز إقناع سمير غانم بالزواج

تعد الفنانة دلال عبدالعزيز واحدة من أهم نجمات الكوميديا في مصر سواء في السينما أو على خشبة المسرح، وهي زوجة الفنان الراحل سمير غانم وقصة حبهما لها طابع مختلف فلم يكن سمير غانم هو من يطارد دلال عبدالعزيز من أجل الزواج، وإنما هي من أقنعته بفكرة الزواج الذي كان يخشاه لكثرة المعجبات حوله في بدايتهما الفنية.

ولدت دلال عبدالعزيز لأسرة متوسطة في يناير من العام 1960 بمحافظة الشرقية، وظهرت موهبتها الفنية خلال سن مبكرة أثناء دراستها في المرحلة الابتدائية وكانت تشارك في حفلات المدرسة، والتحقت بكلية الزراعة وخلال دراستها بالكلية انضمت لفريق التمثيل داخل الكلية، وشاهدها أحد أصدقاء والدها في تلك الفترة وأعجب بموهبتها الفنية، بعد ذلك اصطحبها معه إلى التلفزيون، وهناك التقت بالمخرج نور الدمرداش الذي قدمها للجمهور للمرة الأولي من خلال مسلسل بنت الأيام في العام 1977، لتنطلق دلال عبدالعزيز من خلال العديد من الأعمال الفنية بعد ذلك. لكنها توفقت 3 سنوات حتى عام 1980 ليرضى والدها عن استمرارها في الفن فقد كان شرطه أن تكمل دراستها.

والتقت بالفنان سمير غانم بعدها بعام واحد من خلال اشتراكها في مسرحية أهلًا يادكتور من بطولة الفنان جورج سيدهم، والذي طلب منها العمل معه في المسرحية وقالت دلال عبدالعزيز في أحد البرامج التلفزيونية:"التقيت سمير للمرة الأولى من خلال العمل في مسرحية أهلاً يا دكتور وخلال كواليس المسرحية أعجب كلُا منا بالآخر لكن سمير كان يخشى الارتباط والزواج لأنه كان يخشى على فقد المعجبات، وقد كان هناك الكثير من المعجبات حول سمير غانم في تلك الفترة لكن حبي له كان أقوى من خشيته الارتباط والزواج، وانتشرت قصة حبنا في الوسط الفني واستمرينا على ذلك الوضع ثلاث سنوات وعملنا معًا خلالها استطعت إقناعه وكسر حاجز الخوف من الزواج وكنت أتعامل مع معجبيه بقسوة حتى أبعدهم عنه وأبطل حجته بتأجيل الزواج فلم يجد مفر وتزوجنا"، تزوجت الفنانة دلال عبدالعزيز من سمير غانم في العام 1984، وكانت دلال الزيجة الثالثة له إذ سبقها زواجه من صومالية لمدة شهرين، ومصرية كانت صديقة مقربة منه وتزوجها لمدة أسبوع.

وفي أحد المواقف الكوميدية التي روتها دلال عبدالعزيز قالت: "في أول عام لزواجنا انتظرت منه أن يحضر لي هدية وقد كنا مواليد نفس الشهر بفارق أيام لكنه لم يفعل واخيرًا سألته فين هدية عيد ميلادي فرد بطريقته الساخرة المعروفة لو كنتي قدمتي السبت كنتي لقيتي الهدية".