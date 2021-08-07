مباحث الداخلة بالوادي الجديد تنجح في القبض على لصوص الماشية

نجحت مباحث قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد أحمد فاضل رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة والنقيب محمد اسلام، من كشف لغز سرقة الماشية بقرية الهنداو.

حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة الداخلة يفيد بقيام " م.ن " مقيم بناحية قرية الهنداو بتحرير محضر بسرقة ماشية من الحظيرة الخاصة به

وعلى الفور تم تكثيف الجهود من قبل مباحث قسم شرطة الداخلة ومتابعة السارق ورصد جميع نقاط التفتيش على الطريق حتي نجحت في القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة بعد أن قام ببيع الماشية إلى أحد التجار بمركز الفرافرة وإرجاع الماشية إلى صاحبها بعد القبض على السارق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تردد من بعض المواطنين بتعدد سرقات الماشية والخراف من الحظائر ليلا دون معرفة أي تفاصيل، وقد ناشد أهالي المحافظة مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمود فاروق بتعدد سرقات الماشية من الحظائر دون معرفة الجناة.