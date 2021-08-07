السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الفضية الأولى لمصر في «طوكيو 2020».. رحلة أحمد الجندي في الخماسي الحديث

أحمد أسامة الجندي
أحمد أسامة الجندي

حقق اللاعب أحمد أسامة الجندي، أول ميدالية فضية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد حلوله وصيفًا في مسابقة الخماسي الحديث، اليوم السبت، مسجلًا 1482 نقطة، بفارق 5 نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ (1487)، فيما حل الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثا (1470).

أحمد أسامة الجندي لاعب نادي الشمس، ولاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، من مواليد 1 مارس لعام 2000، أي يبلغ من العمر 21 عاما، تُوّج في عام 2018 بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب، وذهبية بطولة العالم للناشئين؛ ليحقق بذلك ثلاثية تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ اللعبة.

أحمد أسامة الجندي 

دخل أحمد أسامة الجندي، لاعب الخماسي الحديث إلى هذه الرياضة في عمر الـ6 سنوات، وذلك لميلاده وسط عائلة عاشقة لهذه الرياضة، قدراته الجسدية والبدنية أهلّته للفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تمرين استمر لـ8 سنوات يوميًا، ليكون هو أول مصري يحقق ميدالية أولمبية في الخماسي الحديث. 

أحمد أسامة الجندي 

شارك في أول بطولة جمهورية في رياضة الخماسي الحديث وهو في عمر 8 سنوات، مُحرزًا المركز الثالث في أول بطولة محلية له، في شهر مارس من عام 2008، ومنذ ذلك الحين، توالت مشاركاته في بطولات الجمهورية للخماسي الحديث حتى عام 2017، متصدرًا المركز الأول والثاني.

أحمد أسامة الجندي 

وفاز أحمد أسامة الجندي، بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي مرتين على التوالي، وأدرج في قائمة الشرف الوطني المصري، باب الرياضيين اعتبارًا من 11/1/2019، بعد منح اسمه قلادة "تاميكوم" من الطبقة الماسية.

أحمد أسامة الجندي 

يُجدر الإشارة إلى أن أحمد أسامة الجندي هو الابن لأب يعمل مهندسًا ميكانيكيًا، ووالدته معلمة، حتى استقالت عام 2018 من أجل التفرغ لإدارة أعمال ابنها الشاب، ومشواره الرياضي الواعد، ويدرس الجندي حاليًا الهندسة بالأكاديمية البحرية، ويُجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، والفرنسية بقدر متوسط، بالإضافة إلى لغته الأم، العربية.

الاتحاد فضية مصر رياضة الشمس منتخب مصر الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 الجندي أحمد أسامة الجندي

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