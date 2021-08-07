مصرع سيدة في حادث تصادم.. وفتاة تحاول الانتحار بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث تصادم بين عربة كارو، وموتوسيكل كانت تستقله بصحبة زوجها بمركز المنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة منمستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول نجلاء.م.ال. (33 سنة-ربة منزل)، مقيمة قرية شبرا بدين دائرة المركز جثة هامدة إثر إصابتها بكسربالجمجمة من الناحية اليمنى وإصابة بالعين اليمنى واشتباه نزيف بالمخ.

وبانتقال الضباط والفحص، وبسؤال زوجها أحمد.ط.ه. (36 سنة-عامل)، مقيم بذات القرية قرر أنه حال استقلاله التروسيكل خاصته وبرفقته زوجته، اصطدمت بهما عربة كارو غير معلوم لديه ثمة بيانات عن مالكها من الجانب الأيسر، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودتبحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة، يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات المُشار إليها ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15597 جنح مركز المنصورة.





فتاة تحاول الانتحار اعتراضا على خطبتها



كما حاولت فتاة الانتحار، اعتراضًا على رغبة شقيقها، في خطبتها لشخص وافق عليه، بمركز بلقاس، في محافظة الدقهلية.



كان بلاغ ورد لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركز بوصول دينا.ع.ح. (21 عاما)، مقيمة عزبة العرب التابعة لقرية المعصرة، دائرة المركز مصابة بتسمم.

وبانتقال الضباط والفحص، وسؤال شقيقها حمدين.ع.خ. (26 سنة - عامل)، مقيم بذات الناحية، قرر تناول شقيقته قرصا كيماويا يُستخدملحفظ الغلال بقصد الانتحار، لمرورها بحالة نفسية سيئة لرفضها خطبتها لأحد الأشخاص الذي لاقى قبوله، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5645 إداري مركز بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات و اتخاذ اللازم