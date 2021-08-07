السبت 07 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في العثور على جثة سيدة متحللة بالدرب الأحمر

جثة
جثة

تستمع نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم السبت، إلى أقوال شهود العيان من جيران سيدة تم العثور على جثتها متعفنة في منطقة الدرب الأحمر.

وطلبت النيابة تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، والتصريح بالدفن .

وتجري النيابة العامة بجنوب القاهرة، تحقيقات موسعة في العثورعلى جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في الدرب الأحمر. 

وتكثف إدارة مباحث القاهرة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لربة منزل داخل شقتها في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

تفاصيل البلاغ

وكان مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، أمس الأربعاء، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة يقطن بها سيدة تدعى "ن. إ"، في العقد الرابع من العمر ومقيمة بمفردها وعثر على جثتها مسجاة على أرضية المنزل ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

ودخلت القوة الأمنية للمنزل عقب استصدار إذن عاجل من  النيابة العامة التي  قررت كسر باب الشقة، وتبين العثور على ربة المنزل صاحبة الشقة جثة متحللة على الأرض في غرفة النوم،، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها تدل على تعرضها لواقعة سرقة. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن التقرير المبدئي الخاص بربة المنزل كشف عن وفاتها لأسباب مرضية، نافيا وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتابع المصدر أنه بناء على تقرير المعمل الطبي الخاص بتحليل العينات التي أخذت من جثمان المتوفية، سوف يحدد المرض الذي تسبب في وفاتها، وسوف يتم إرسال التقرير النهائي إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.

النيابة الدرب الاحمر سيدة متحللة شهود العيان نيابة الدرب الأحمر الجزئية متعفنة

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وائل لطفي

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