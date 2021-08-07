«بازيليك» القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا ينظم صلوات ساعة السجود

نظمت كنيسة بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، ساعة سجود أمام القربان المقدس، بمناسبة عيد التجلّي، تحت عنوان "ما بعد الكسر بداية جديدة"، وذلك بحضور الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، ورئيس دير وبازيليك القديسة تريزا بشبرا، والأب صالح الكرملي، والأب چاك الكرملي، والأب شربل الهاروني.

وألقى الأب صالح الكرمليّ الكلمة الروحية قائلًا: بأننا "ظننا أننا نستطيع أن نفعل شيئًا بمفردنا، ولكن طوال الوقت كانت يد الرّبّ معنا، فرافقتنا كل أيام حياتنا، حتى أيام الكسر فمسك الرّبّ بأيدينا، فبدأنا معه بداية جديدة.

الجدير بالذكر أن بازيليك القدّيسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، تقيم ساعة سجود يوم الجمعة الأولى من كل شهر، عقب القداس الإلهي المسائي.

في سياق متصل أقامت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، الرياضة الروحية تحت عنوان "ثمار الروح"، بمناسبة صوم السيدة العذراء، وذلك تحت رعاية وحضور الأب يوحنا سعد، والأب متى عبد المسيح، راعيي الكنيسة، كما شارك أيضًا كورال العذراء والأم تريز، وكذلك كورال البابا يوحنا بولس الثاني.

ألقى الآباء الكهنة، عدد من الكلمات الروحية حيث ألقى الأب چوفاني قاصد خير لقاء حول "المحبة"، فيما ألقى الأب مجدي زكي لقاء حول "ثمرة التواضع"، كما أعطى الأب دانيال حنا كلمة حول "ثمرة السلام".

تضمنت الرياضة الروحية أيضًا كلمة من الأخ مينا أثناسيوس عبد المسيح الدومينيكاني بعنوان "ثمرة الإيمان"، بالإضافة إلى اللقاء الروحي مع الأب جوزيف الكرملي حول "ثمرة الصلاح"، فيما ألقى الأب عماد كميل اللعازري لقاء حول "ثمرة للفرح"، كما احتوت الرياضة الروحية على صلوات المسبحة الوردية، ثم صلوات القداس الإلهي، التي اختتمت بالتطواف بأيقونة السيدة العذراء.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت 7 أغسطس المقبل، صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل الكنيستين الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، يصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا،إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.