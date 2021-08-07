السبت 07 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

دير «درنكة» يستقبل الزوار الأقباط خلال فترة صوم العذراء

كنيسة
كنيسة

بدأ دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بأسيوط، اليوم السبت، استقبال الزوار الأقباط خلال فترة صوم العذراء مريم، والذي يستمر حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صلوات القداس الإلهي يوميًا، وصلوات التسبحة مساء كل ليلة بصوم العذراء مريم.

 وشدد  أسقف أسيوط على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، خلال زيارة الدير، ومن أهمها ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الحضور، والتعقيم المستمر بكنائس الدير.

 كما استقبل الدير الزوار المقيمين به بمبنى الضيوف الدائمين، وذلك منذ بداية الشهر الجاري، والذين يقيمون بالدير طوال فترة الاحتفال بالصوم.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت 7 أغسطس المقبل،  صوم السيدة العذراء مريم، التي تحمل مكانة كبيرة لدى جميع المصريين على حد سواء.

ويستمر الصوم على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد يوم الأحد 22 من نفس ذات الشهر، بجميع الكنائس التي تحمل اسم العذراء بالمحافظات المصرية.

كما تحتفل  الكنيستان الروم الأرثوذكس والكاثوليكية، بصوم السيدة العذراء مريم، لمدة 15يومًا، إذ للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية.

دير السيدة العذراء مريم جبل درنك الاقباط الأنبا يؤانس أسقف أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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