بشرى سارة عن انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل طقس الـ٧٢ ساعة المقبلة

شهدت محافظات الجمهورية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة والتي تخطت الـ٤٠ درجة مئوية، وتسببت في إصابة الكثير من المواطنين بضربة شمس، وإعياء على مدار الأيام الماضية وحتى اللحظة الراهنة تتزايد الأعداد ليصبح السؤال المعتاد والأكثر ترددًا في تلك الفترة على ألسنة المواطنين هو حالة الطقس خلال الفترة القادمة.

تواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، الذي أوضح تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، وكشف عن دراجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

• طقس السبت

كشف شاهين، أن طقس اليوم السبت سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلا على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضح شاهين أن الرياح تكون نشطة على السواحل الغربية اليوم، وارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي، والبحر الأحمر معتدل والموج يرتفع من مترين إلى مترين وربع.

• درجات الحرارة اليوم

تبلغ درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 40-29، بينما تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 39-26 وتكون أعلى درجة العظمى والصغرى في الوادي الجديد بين 44-27، أما أسوان 44-29، الأقصر 44-28، قنا 44-27 درجة، أبوسمبل 43-28، بني سويف 43-28، أسيوط 43-28، المنيا 43-28، الفيوم 43-28، سوهاج 43-28 درجة، شبين الكوم 41-27، نخل 41-18، شلاتين 41-30، الإسماعيلية 41-24 درجة.

• حالة طقس الأحد

أوضح شاهين أن طقس الاحد سيكون نهاية الموجة الحارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

• حالة الطقس الاثنين

نوه شاهين إلى أن طقس الاثنين سيكون بداية انكسار الموجة الحارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

ويرجع السبب وراء الشعور الحرارة هو ارتفاع الرطوبة والتي تخطت الـ٨٠٪؜، وأكد شاهين السبب وراء الحرارة التي يشعر بها الإنسان هو درجة الحرارة المحسوسة، فتتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد، ومنها كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو، والرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد الإحساس بالحرارة.