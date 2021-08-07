حسن الرداد عن دلال عبدالعزيز: «عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى»

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة النجمة القديرة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة».

وأضاف: «عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة».

فيما أعلن رامي رضوان، منذ قليل، عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال رضوان، عبر فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وأضاف: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكانت دلال عبدالعزيز قد ظلت ماكثة داخل المستشفى أكثر من 3 أشهر داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بمصر الجديدة، منذ إصابتها بفيروس كورونا، الذي تسبب لها في مضاعفات خطيرة، وأثار قلق محبيها وجمهورها عليها طيلة هذه الفترة.