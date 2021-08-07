في الموجة الحارة.. هذه الأطعمة تضر صحتك

تستمر الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد، لهذا تحذر هيئة الأرصاد من التعرض المباشر إلى الشمس الذي يؤثر سلبًا على الصحة العامة، كما أن هناك أيضا أطعمة تضر بالصحة عند تناولها مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفقا لموقع “foodrepublic” نسلط الضوء على مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها عند ارتفاع درجات الحرارة، وأبرزها ما يلي:

الطعام الحار

نحن جميعًا نحب الأطعمة ذات الطعم الحرّاق، ولكن هذا شيء عليك تجنبه عندما تكون الحرارة مرتفعة أكثر من اللازم، فقد أثبتت بعض الدراسات أن استهلاك الكابسيسين هذه المادة الحراقة، مرتبط بزيادة درجة حرارة الجسم.

الأطعمة المدرة للبول

الماء هو أفضل شئ في حالة ارتفاع درجات الحرارة ، لذلك يجب أن يكون هدفك هو استهلاك أكبر قدر ممكن من الماء والحفاظ عليه، لذلك يجب تجنب الأطعمة المدرة للبول، والأطعمة التي تزيد من إفراز الجسم للماء، وهذا الأطعمة من أبرزها “ القهوة والشاي والصودا وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين” وهناك بعض الأطعمة التي سيكون لها نفس التأثير على الجسم وتجعلك تشعر بالعطش، فيجب أن تقلل من تناول الأطعمة مثل “المانجو والشمر والخرشوف”.

الأطعمة الغنية بالبروتين

تُعد شرائح اللحم والبرجر الطازجة المشوية، مثالية لحفلات الشواء الصيفية، ولكن من الأفضل تقليل استهلاك البروتين، وذلك لأنه يصعب هضم البروتين، ويتطلب الأمر الكثير من الجزيئات والإنزيمات المختلفة لتحويل قطعة من اللحم إلى شيء يمكن للجسم استخدامه، وعندما يقوم جسمك بهذه العملية، فإنه ينتج الحرارة، وهي عملية تعرف باسم توليد الحرارة، ولكن يمكن تناول الأطعمة الأخرى، مثل الكربوهيدرات على شكل فاكهة أو خبز ، يسهل هضمها، وتستهلك طاقة أقل بكثير وتنتج حرارة أقل بكثير عن طريق التوليد الحراري.