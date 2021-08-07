«الأوقاف» تعلن توزيع 21 طن لحوم أضاحٍ.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 21 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (المنيا– أسيوط– الدقهلية- الغربية- البحر الأحمر- سوهاج- قنا )، بواقع 4 أطنان لمحافظتي (المنيا – الغربية) و3 أطنان لكل من محافظات (الدقهلية – سوهاج- قنا) و2 طن لمحافظتي (أسيوط- البحر الأحمر)، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 305 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).

وتوزع وزارة الأوقاف اليوم السبت 17 طنًّا من لحوم الأضاحي، على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: ( بني سويف– الفيوم– القاهرة- القليوبية- البحيرة)، بواقع ( 4 ) أطنان لمحافظتي (الفيوم– القاهرة ) و (3) أطنان لكل من محافظات ( بني سويف – القليوبية- البحيرة )، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

وشددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية، ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.