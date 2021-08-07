السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جنايات القاهرة» تحدد 9 أغسطس لنظر أولى جلسات محاكمة عامل لحيازته سلاحًا دون ترخيص

حبس متهم
حبس متهم

حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 9 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة عامل لحيازته سلاحا ناريا دون ترخيص في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح حريز، وأيمن محمد، وياسر عمر، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وبأمانة سر أحمد كمال، وعبدالمجيد حلمي.

وكشف أمر الإحالة عن أن «أبوالحسن. ع»، 54 سنة، عامل، متهم في القضية رقم 1837 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 416 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، بإحراز سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص.

شهادة الشهود

استمعت النيابة العامة إلى أقوال معاون مباحث قسم مدينة نصر أول بورود معلومة من أحد مصادره السرية مفادها وجود مشاجرة بالأسلحة النارية، وبالانتقال لمحل الواقعة أبصر المتهم ممسكا بسلاح ناري «فرد خرطوش»، فقام بضبط السلاح الناري، وبمواجهة المتهم بالسلاح المضبوط أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.

وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط عبارة عن سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ، محلي الصنع، بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12، والسلاح كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

جنايات القاهرة عامل سلاح نارى محاكم التجمع الخامس مدينة نصر

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وائل لطفي

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