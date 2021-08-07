انطلاق حملة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في الإسماعيلية اليوم

تطلق هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، اليوم السبت، الحملة المجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، برئاسة الدكتور محمد العزب رئيس الجمعيه المصريه لمنظار عنق الرحم، وحضور الدكتور محمد العقاد مدير عام العلاجي بالهئية العامة والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية والدكتور عادل حسان مدير المجمع الطبي وأعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وقال الدكتور محمد العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان رقم 11 علي مستوي العالم، كما يأتي ترتيبه الرابع بين انواع السرطانات المختلفة،إصابة بين السيدات، والأول إنتشارا في الجهاز التناسلي.

كما أكد رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، أن المسبب الرئيسي للإصابة بسرطان عنق الرحم، هو فيروس الورم البشري الحليمي"HPV"، بنسبة 99%، والذي ينتقل عن طريق اللمس ويسبب أعراض الأمراض الجلدية مثل السنطة وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وأضاف الدكتور محمد العزب: "لا يوجد أعراض واضحة لسرطان عنق الرحم، وإن أغلب أعراضه الشائعة، هي تكرار الإفرازات المهبلية، وعدم إنتظام الدورة الشهرية، وشدة الآلام المصاحبة له، بالإضافة إلي آلام أسفل الحوض، وأثناء العلاقة الزوجية".

وعن كيفية الحماية من الإصابة بسرطان العنق، قال الدكتور محمد العزب، بيتم ذلك من خلال إستخدم إختبار لرصد وجود خلايا غير طبيعية من عدمه، وإذا كان الفيروس المسبب موجود أو غير موجود، مضيفا إنه في حالة إكتشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلى 10%.

كما أضاف أن الفحص في حملة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، خلال الحملة المجانية، يبدأ من سن 25 إلى 65 عام للسيدات المتزوجات، مشيرا إلي ظهور النتيجة خلال اسبوع، وبيتم متابعة الحالات المرضية، وبالتعاون من هيئة الرعاية الصحية، ومعالجتها تحت مخدر موضعي، بنسبة شقاء تصل إلى 100%.

ودعت الحملة سيدات الإسماعيلية للحضور وإجراء الكشف، خاصة أن الحملة لا تقتصر على الكشف المبكر والوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم بأحدث اختبار بالعالم لتحديد الخلايا غير الطبيعية، وكذلك الفيروس المسبب لهذا السرطان، بل تمتد لعلاج الحالات المصابة به.

