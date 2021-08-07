تايلاند تسجل 21 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا و212 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 21 ألفا و838 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.



كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 212 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و66 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 736 ألفا و522 إصابة منذ بداية الوباء، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 20 ألفا و915 حالة بين عامة الناس، و923 حالة بين نزلاء السجون.



وتعافى على مدار أمس 21 ألفا و108 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 517 ألفا و12 شخصا.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.