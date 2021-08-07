السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئى لعقار بحى الجمرك فى الإسكندرية دون إصابات

إنهيار أجزاء من عقار
إنهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك

شهدت منطقة المنشية بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية، انهيار أجزاء من عقار، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دون حدوث أي إصابات.

 

وتلقى حي الجمرك، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من  العقار الكائن ٢ مطش متفرع من شارع السيد العربي كامل، المنشية.

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إنهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك

وتوجه على الفور اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك  والإدارات المعنية إلى موقع الحدث، وتبين أن انهيار جزئي للعقار وهو خال من السكان  ولايوجد إصابات، والعقار صادر له قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان قد انهار عقار قديم بمنطقة اللبان بنطاق حي الجمرك بالإسكندرية، منذ عدة أيام، دون حدوث إصابات.

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إنهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك

وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد بسقوط العقار الكائن ١٤ حسين نصر اللبان، وبناءً على تكليفات اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك تم التوجه إلى العقار المنهار على الفور.


ووجهت الإدارات المعنية بالحى إلى موقع الحدث، وتبين أن العقار مكون من أرضي وأربعة طوابق، ولايوجد إصابات، كما تبين أن العقار صادر له قرار هدم رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٤، وتم إزالة الأجزاء الخطرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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إنهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك


كما شهد حي المنتزه اول بالإسكندرية، سقوط أجزاء من بلكونة بالدور الرابع بالعقار الكائن بشارع جلال حماد بجوار البنك الأهلي.


وفور استلام إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من بلكونة بعقار بنطاق الحي، تحركت على الفور إدارة الأزمات والكوارث لموقع العقار وتم استدعاء مهندس المنطقة ووحدة الإزالة الفورية، بناءً على تكليفات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي وبتواجد  جمال جابر سكرتير عام الحى وإدارة اشغال الطريق والحملة الميكانيكية.

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إنهيار أجزاء من عقار بحي الجمرك

وتبين بالمعاينة وجود تلفيات بسيارة أسفل العقار، ومصاب واحد تم نقلة للمستشفى على الفور، وتم إحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعمل حواجز أسفل العقار لحماية المارة بتواجد الكول الأمني.

منطقة المنشية انهيار الجمرك الإسكندرية انهيار جزئي قرار هدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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