«تعليم الوادى الجديد» تعقد دورات تدريبية للمعلمين استعدادا للعام الدراسى الجديد

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه إستعدادًا للعام الدراسي الجديد، يجرى الإعداد لعقد سلسلة من الدورات التدريبية للمعلمين بجميع المراحل التعليمية "أون لاين" على أحدث الوسائل التكنولوجية لأكاديمية سيسكو وبرامج مايكروسوفت، بالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن البرنامج ينفذ بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من خلال برنامج team.s، وبالتعاون مع فريق عمل ومدربين ذوي الخبرات على مستوى المحافظة، حيث يبدأ التدريب الأحد 8 أغسطس، ويستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وفي سياق أخر، أشاد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بمجموعة فريق العمل بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية بالداخلة، ولازال العمل مستمر بتزيين وتجميل سور المدرسة ومداخلها بالرسومات والنقوشات الفنية المعبرة والتي تضفى مظهرًا جماليًا حضاريًا للمدرسة، موجهًا لهم التحية والتقدير لهذا الجهد المبذول والمتميز.

وأكد «جمال»، أنه يجرى العمل على تزيين وتجميل جميع مدارس المحافظة بمراحلها المختلفة في الإدارات التعليمية الخمس بجداريات ورسومات معبرة استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتي بالتعاون مع المدارس الفنية وأقسام الزخرفة، وكذا رسامي قطاع تعليم المحافظة، بهدف إضفاء مظهر حضاري وجمالي لمدارسنا وظهورها بالمظهر اللائق.

وفي سياق آخر، وللوقوف على أخر المستجدات استعدادًا للعام الدراسي الجديد، أكد أحمد حسين، مدير الإدارة التعليمية بالداخلة إلى الأهمية الكبرى التي يوليها اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائبه محافظ الإقليم، والدكتور جمال حسن وكيل الوزارة، لتطوير التعليم وتقديم خدمه تعليميه متميزه لأبنائنا الطلاب.

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ما حققه تعليم الداخلة من مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية والقطاع والمحافظة في الشهادات العامة والمراكز الأولى في كثير من الأنشطة والخدمات التربويه، مثنيًا على المجهودات المبذولة لتفعيل روح التنافس بين الطلاب والوصول إلى المراكز المتقدمة.

وأشار «جمال» إلى الوقوف على جاهزية المدارس ووضع خطة واستقبال العام الدراسي الجديد، وتزيين وتجميل مدارس الإدارة بجداريات ورسومات معبرة بالتعاون مع المدارس الفنية.