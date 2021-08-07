السبت 07 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك فى قمة «ابنى مستقبلك»

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قمة ابني مستقبلك "Build for your future- Byf"  في نسخته التاسعة والذي نظمته شركتي "OBM Education & Marj3".

 

وضم وفد التنسيقية، النواب مارثا محروس وعلاء عصام أعضاء مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمود فيصل ومحمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وهدي رؤوف ومحمد شلبي وجميلة زكي أعضاء اللجان النوعية.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وشاركت النائبة غادة علي كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "المسئولية المجتمعية للطلاب"، أشارت خلالها إلى تجارب تمكين الشباب في الآونة الأخيرة، ومنها تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كقصة نجاح ملهمة ودليل على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية.

 

وأكدت أهمية التطوع لتحقيق المسئولية المجتمعية للطلبة، وعددت فرص التطوع المتاحة في الوزارات المختلفة وفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية الشباب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

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وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

وتهدف القمة لسد الفجوة بين الطلاب ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، خصوصا الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية، لتأهيلهم ومساعدتهم على إيجاد مجالات لدراستهم وحياتهم المهنية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة والتوجيه السليم من الخبراء المهنيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الأحزاب قمة ابني مستقبلك مارثا محروس علاء عصام مجلس النواب

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